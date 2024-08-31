О нас

Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны

Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с членами семей шехидов из Азербайджана на 175-м выпускном мероприятии школы Сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции, состоявшемся по случаю Дня Победы.
Внешняя политика
31 августа 2024 г. 11:14
Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 30 августа в Анкаре с членами семей шехидов Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Фонде YAŞAT.

Встреча состоялась после церемонии вручения дипломов в Военной академии Университета национальной обороны.

Эрдоган пожелал упокоения душ героев, павших в 44-дневной Отечественной войне. Пожав руку каждому члену семьи шехида, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Да вознаградит Аллах всех наших шехидов раем!".

Турецкий лидер пригласил членов семей шехидов на концертную программу, состоявшуюся по случаю Дня Победы в Президентском комплексе.

Затем Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с членами азербайджанской делегации.

Отметим, что группа из 30 членов семей шехидов Карабахской войны находится в Анкаре в рамках программы "Братская семья", реализуемой совместно Фондом YAŞAT и Общественным объединением предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоƏrdoğan Azərbaycandan olan şəhid ailə üzvləri ilə görüşüb 

Самое важное

Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
28 августа 2024 г. 09:47
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
Ровзат Гасымов: Избирательная среда в Азербайджане отвечает требованиям цивилизованного общества
27 августа 2024 г. 16:28
Первая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
ФотоПервая леди Мехрибан Алиева посетила Комплекс святилища Бибиэйбат
26 августа 2024 г. 23:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi