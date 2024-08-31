Президент Турции встретился с членами семей шехидов Карабахской войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с членами семей шехидов из Азербайджана на 175-м выпускном мероприятии школы Сухопутных войск Министерства национальной обороны Турции, состоявшемся по случаю Дня Победы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился 30 августа в Анкаре с членами семей шехидов Карабахской войны.

Об этом Report сообщили в Фонде YAŞAT.

Встреча состоялась после церемонии вручения дипломов в Военной академии Университета национальной обороны.

Эрдоган пожелал упокоения душ героев, павших в 44-дневной Отечественной войне. Пожав руку каждому члену семьи шехида, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Да вознаградит Аллах всех наших шехидов раем!".

Турецкий лидер пригласил членов семей шехидов на концертную программу, состоявшуюся по случаю Дня Победы в Президентском комплексе.

Затем Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировался с членами азербайджанской делегации.

Отметим, что группа из 30 членов семей шехидов Карабахской войны находится в Анкаре в рамках программы "Братская семья", реализуемой совместно Фондом YAŞAT и Общественным объединением предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана.