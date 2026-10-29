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    PATA: Азербайджан - скрытая жемчужина с огромным потенциалом для азиатского рынка

    Туризм
    • 29 октября, 2026
    • 11:22
    PATA: Азербайджан - скрытая жемчужина с огромным потенциалом для азиатского рынка

    Обращение Азербайджана в Туристическую ассоциацию стран Азии и Тихого океана (PATA) стало абсолютно верным шагом.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель PATA Генри О на мероприятии PATA Hosted Buyers Summit Baku 2026.

    По его словам, PATA, располагающая крупной сетью байеров, отобрала и пригласила в Азербайджан 50 ведущих туроператоров из азиатского региона.

    "Азербайджан - скрытая жемчужина с огромным потенциалом для азиатского рынка. Мы уже видим растущий поток гостей из Кореи, Японии, Китая, Сингапура и Индонезии. Я лично летел в одном самолете с группой корейских туристов, а вчера встретил путешественников из Китая в Гобустане. Таким образом, я вижу развитие туризма, которому Азербайджан уделяет большое внимание", - сказал он.

    По мнению Генри О, решение Баку сотрудничать с PATA позволит вывести продвижение туристического потенциала страны на принципиально новый уровень.

    "Азербайджан стремится продвигать свой туристический потенциал и принимать больше гостей из Азии. Именно поэтому страна прилагает столько усилий и средств, чтобы пригласить сюда покупателей из Азии. Азербайджан сделал правильный выбор, обратившись в PATA", - подчеркнул он.

    Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана Генри О Туризм в Азербайджане
    Henri Oh: "Azərbaycan PATA-ya müraciət etməklə düzgün seçim edib"
    PATA: Azerbaijan is a hidden gem with huge potential in Asian market
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