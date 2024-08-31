Главы миссий наблюдателей от СНГ и ШОС провели в Баку рабочую встречу

Главы миссий наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе рабочей встречи в субботу в Баку обсудили подготовку к досрочным парламентским выборам в Азербайджане, запланированным на 1 сентября.

Главы миссий наблюдателей от СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе рабочей встречи в субботу в Баку обсудили подготовку к досрочным парламентским выборам в Азербайджане, запланированным на 1 сентября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы Исполкома СНГ.

"Встреча главы миссии наблюдателей от СНГ, первого заместителя Генерального секретаря СНГ Леонида Анфимова с руководителем миссии международных наблюдателей ШОС, заместителем Генерального секретаря ШОС Нураном Ниязалиевым состоялась 31 августа 2024 года в Баку. Также участие во встрече принял председатель Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорь Карпенко", - говорится в информации.

Собеседники обсудили вопросы работы миссий наблюдателей от СНГ и ШОС на досрочных парламентских выборах в Азербайджане.

"Стороны сошлись во мнении, что избирательная кампания проходит прозрачно и открыто, а международным наблюдателям созданы необходимые условия для мониторинга парламентских выборов", - говорится в информации.

Анфимов рассказал собеседнику, что в состав миссии наблюдателей от СНГ входят 133 наблюдателя, 10 из которых работают в Азербайджане на долгосрочной основе. Глава миссии также акцентировал внимание собеседника на основных принципах работы – объективности наблюдения, невмешательства в ход избирательного процесса.

"Традиционно работу мы строим на основании личного наблюдения членов миссии, информации, получаемой с мест в результате общения с членами избирательных комиссий, от представителей государственных органов", – подчеркнул Леонид Анфимов.

В свою очередь, Нуран Ниязалиев отметил, что ШОС имеет богатый опыт по наблюдению за выборами, в том числе парламентскими. Он рассказал, что члены миссии имели возможность познакомиться с ходом избирательной кампании в Азербайджане.

"Выборы проходят очень спокойно, обстановка в стране доброжелательная. Организационный уровень избирательной кампании я бы оценил, как высокий. И самое главное во всем этом – слаженная работа как Центральной избирательной комиссии, так и избирательных комиссий на местах", – подчеркнул Ниязалиев.

В ходе встречи стороны также обсудили ход агитационной кампании, работу избирательных комиссий и подготовку избирательных участков к выборам.