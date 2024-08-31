Ильхам Алиев поздравил короля Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Малайзии Султану Ибрагиму по случаю национального праздника этой страны - Дня независимости.

Как сообщает Report , в послании говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад поздравить Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником – Днем независимости Малайзии.

Мы придаем особое значение развитию и укреплению отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией. Верю, что мы будем прилагать совместные усилия для успешного продолжения наших межгосударственных отношений и сотрудничества в интересах наших народов. Надеюсь, что мы будем тесно сотрудничать с Малайзией в сфере борьбы с изменением климата в рамках COP29, которая пройдет в ноябре в Баку.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Малайзии – постоянного благополучия".