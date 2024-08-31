В Вашингтоне впервые проводится Форум американско-азербайджанской молодежи

В престижном Университете Джорджа Вашингтона в США заработал Форум американо-азербайджанской молодежи, организованный при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Ассоциации азербайджанских студентов Университета Джорджа Ва

В престижном Университете Джорджа Вашингтона в США заработал Форум американо-азербайджанской молодежи, организованный при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и Ассоциации азербайджанских студентов Университета Джорджа Вашингтона.

Как сообщает американское бюро Report , в форуме принимают участие азербайджанские студенты и профессора, обучающиеся в Университете Джорджа Вашингтона и в 21 различном штате и городе США, а также азербайджанские дипломаты, работающие в Вашингтоне.

На открытии форума прозвучали государственные гимны Азербайджана и США, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны.

На форуме с приветственной речью выступили председатель Ассоциации Кянан Мамедов, руководитель Американо-азербайджанской студенческой организации Набат Эминова и руководитель Американской молодежной федерации Лейла Асланова.

На встрече также выступил заместитель председателя Госкомитета Эльшад Алиев, пожелал успехов молодежи. Он рассказал о встречах, которые традиционно проводятся в последние годы представляемым им ведомством, и обратил внимание на совместную деятельность азербайджанской молодежи и студентов, проживающих в США.

Затем был показан видеоролик "Урок истории" о V Летнем лагере молодежи диаспоры в Лачыне и шехидах, а также "Марш диаспоры".

На встрече выступили профессор Университета Джорджа Вашингтона Севиндж Мамедова, председатель Альянса американо-азербайджанских организаций Мунаввар Вахабова и представитель посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов. В выступлениях были отмечены важность форума, интеграция азербайджанской молодежи в США, трудности и пути получения образования и трудоустройства за рубежом, важность взаимодействия молодежи и цели их будущей деятельности, постоянная поддержка молодежи со стороны общины и азербайджанского государства.