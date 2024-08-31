В МИД Азербайджана прокомментировали заявления Пашиняна

Вызывает сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа на пресс-конференции в очередной раз сделал ряд заявлений, которые противоречат процессу нормализации отношений с Азербайджаном и усилиям по обеспечению мира и безопасности в регионе

Вызывает сожаление, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа на пресс-конференции в очередной раз сделал ряд заявлений, которые противоречат процессу нормализации отношений с Азербайджаном и усилиям по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Report , об этом говорится в комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

По его словам, утверждения о том, что в Конституции Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, являются ложными.

"Попытки провести параллели и сравнения в этом вопросе между Конституцией Азербайджана и Конституцией Армении недопустимы.

Ни один международный партнер не принимает этот аргумент Армении, и все знают, что он несерьезен. В отличие от Конституции Армении, в Конституции Азербайджана, ссылающейся на Конституционный акт о государственной независимости 1991 года и Декларацию независимости 1918 года, нет никаких территориальных претензий к Армении. Какие территории входили в состав Азербайджана во времена первой Азербайджанской Республики и когда они были присоединены к Армении - это исторические факты, и их нельзя отрицать. Это ни в коем случае не означает, что в настоящее время в законодательстве Азербайджана есть территориальные претензии к Армении", - подчеркнул А. Гаджизаде.

Он констатировал, что мнение армянской стороны о том, что положение в проекте мирного договора "ни одна из сторон не может ссылаться на свое внутреннее законодательство в связи с невыполнением своих обязательств в рамках мирного соглашения" делает безвредными территориальные претензии, существующие в Конституции этой страны, также совершенно необоснованно.

"Еще раз подчеркиваем, всем хорошо известно, что ни одно международное соглашение не может быть превыше Конституции. Именно поэтому, независимо от намерений армянской стороны подписать проект "мирного соглашения" в какой-либо форме, основным условием для подписания реального и долгосрочного мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение продолжающихся территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в многочисленных правовых и политических документах этой страны, в первую очередь в Конституции Армении, которая открыто ссылается на Акт о независимости Армении, призывающий к "объединению Армении и Нагорного Карабаха.

Вместе с тем, утверждения, высказанные премьер-министром в целях оправдания усилий Армении по тотальному вооружению, ни в коем случае не отражают действительность. Прежде всего, следует отметить, что именно Армения в течение почти 30 лет удерживала территории Азербайджана под оккупацией, нарушая нормы и принципы международного права, Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию, на которые она ссылается, и в настоящее время имеет территориальные претензии к соседям. Учитывая это, нетрудно понять, какую угрозу региональному миру и безопасности представляет вооружение Армении", - отметил представитель азербайджанского МИД.

По его словам, утверждения армянской стороны о том, что военный бюджет Азербайджана якобы составляет 14-15% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны и это значительно больше, чем у Армении, полностью противоречит информации о военном бюджете, распространенной профильными международными организациями, и является многократно раздутой цифрой.

"Наряду с этим, увеличение военных расходов Армении на 46% по сравнению с прошлым годом является еще одним доказательством ее милитаризации. Вместе с тем, утверждение премьер-министра о том, что Азербайджан якобы закупил оружие у Италии, не соответствует действительности. Что касается позиции армянского премьера относительно Минской группы, то можно увидеть, что попытки армянской стороны реабилитировать Минскую группу, являющуюся пережитком прошлого конфликта, демонстрируют наличие у этой страны тайной повестки против Азербайджана.

Логика премьер-министра Армении о том, что эти проблемы можно проигнорировать, показывает, что эта страна не заинтересована в устойчивом мире и пытается сохранить эту ситуацию лишь как запасной вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем. Чтобы доказать свое серьезное отношение к мирному процессу, Армения должна воздерживаться от противоречивых заявлений и провокационных шагов, демонстрировать уважение к нормам и принципам международного права своими действиями и реальными шагами", - заключил Айхан Гаджизаде.