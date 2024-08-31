В Баку будет представлен фильм "Майотта. Остров смерти"

10:54

В киноцентре "Низами" в Баку будет показан короткометражный фильм "Майотта. Остров смерти".

Как сообщает Report, показ состоится при участии общественных и политических деятелей, дипломатов, представителей научных кругов, руководителей НПО, члены политических партий острова Майотта, входящего в состав Коморских островов, заморских территорий Франций, страдающих от французской неоколониальной политики, которые 2-3 сентября соберутся в Баку.

В ходе визита гости проведут ряд двусторонних встреч.

На мероприятии выступят исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, представитель канала CBC TV, принимавшего участие в производстве фильма, и другие гости.