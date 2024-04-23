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Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане

Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане Сейчас мы видим, что с закрытием на определенный период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые - нет.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 18:38
Президент: Мы видим, что закрытие сухопутных границ укрепляет безопасность в Азербайджане

Сейчас мы видим, что с закрытием на определенный период сухопутных границ Азербайджана безопасность в стране укрепляется. В прошлом наблюдалось множество случаев, некоторые из которых были обнародованы, а некоторые - нет.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА.

"Мы столкнулись с серьезными угрозами и проблемами извне. Именно это я и имел в виду, когда говорил, что все наши потенциальные риски могут исходить из-за рубежа", - сказал глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: Quru sərhədlərin bağlı qalmasından sonra Azərbaycanda təhlükəsizliyin gücləndiyini görürük

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