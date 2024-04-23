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Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана

Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана", прошедшем в Университете АДА, рассказал о причинах успехов нашей страны.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 19:11
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана", прошедшем в Университете АДА, рассказал о причинах успехов нашей страны.

Как сообщает Report, глава государства сказал по этому поводу: "Мы никогда не присоединялись к какому-либо предприятию, которое могло бы представлять потенциальную угрозу для Азербайджана. Мы всегда были справедливыми в отношениях с Ираном, Россией, Грузией и Европой, а также с нашими турецкими братьями. В этом и кроется причина нашего успеха".

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Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın uğurlarının səbəbini açıqlayıb

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