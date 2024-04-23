Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана", прошедшем в Университете АДА, рассказал о причинах успехов нашей страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международном форуме "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана", прошедшем в Университете АДА, рассказал о причинах успехов нашей страны.

Как сообщает Report, глава государства сказал по этому поводу: "Мы никогда не присоединялись к какому-либо предприятию, которое могло бы представлять потенциальную угрозу для Азербайджана. Мы всегда были справедливыми в отношениях с Ираном, Россией, Грузией и Европой, а также с нашими турецкими братьями. В этом и кроется причина нашего успеха".