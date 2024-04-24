Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 24 апреля, прибыв на Аллею почетного захоронения, почтил память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и создателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
Как сообщает Report, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
Цветы были возложены также на могилы видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.