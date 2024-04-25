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Журналист Гамид Гамидов стал гостем проекта "Сто вопросов к эксперту"

Журналист Гамид Гамидов стал гостем проекта "Сто вопросов к эксперту" Журналист Гамид Гамидов стал очередным гостем проекта "Сто вопросов к эксперту", организованного движением RuZu_S.O.S.
Медиа
25 апреля 2024 г. 20:45
Журналист Гамид Гамидов стал гостем проекта Сто вопросов к эксперту

Журналист Гамид Гамидов стал очередным гостем проекта "Сто вопросов к эксперту", организованного движением RuZu_S.O.S.

Как передает Report, проект организован с целью помочь людям в выборе профессии, а также поспособствовать развитию бизнеса в Азербайджане.

"Наш проект создан для того, чтобы молодежь, которая выбирает профессию, и взрослые, которые хотят сменить карьерную траекторию, получили возможность задать все интересующие их вопросы экспертам интересующих их сфер деятельности", - сказала организатор проекта, бизнес-коуч Зумруд Рустамова.

Гамид Гамидов рассказал участникам мероприятия о своей жизни, карьере и успехах, достигнутых в сферах журналистики и предпринимательства.

По словам Гамидова, большое количество людей в Азербайджане, к сожалению, не увлечены своей работой: "Это огромная проблема для нашей страны. Когда я работал в сфере бизнеса, я получал огромное удовольствие от того, чем я занимаюсь, работал без выходных".

После вступительного слова, гости задали эксперту интересующие их вопросы о его карьере, личном опыте ведения бизнеса и пр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalist Həmid Həmidov “Ekspertə yüz sual” layihəsinin qonağı olub

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