Журналист Гамид Гамидов стал гостем проекта "Сто вопросов к эксперту"

Журналист Гамид Гамидов стал очередным гостем проекта "Сто вопросов к эксперту", организованного движением RuZu_S.O.S.

Журналист Гамид Гамидов стал очередным гостем проекта "Сто вопросов к эксперту", организованного движением RuZu_S.O.S.

Как передает Report, проект организован с целью помочь людям в выборе профессии, а также поспособствовать развитию бизнеса в Азербайджане.

"Наш проект создан для того, чтобы молодежь, которая выбирает профессию, и взрослые, которые хотят сменить карьерную траекторию, получили возможность задать все интересующие их вопросы экспертам интересующих их сфер деятельности", - сказала организатор проекта, бизнес-коуч Зумруд Рустамова.

Гамид Гамидов рассказал участникам мероприятия о своей жизни, карьере и успехах, достигнутых в сферах журналистики и предпринимательства.

По словам Гамидова, большое количество людей в Азербайджане, к сожалению, не увлечены своей работой: "Это огромная проблема для нашей страны. Когда я работал в сфере бизнеса, я получал огромное удовольствие от того, чем я занимаюсь, работал без выходных".

После вступительного слова, гости задали эксперту интересующие их вопросы о его карьере, личном опыте ведения бизнеса и пр.