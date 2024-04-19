Observer Online написал о высылке французских дипломатов из Буркина-Фасо

Французские государственные структуры, которые продолжают шпионаж и другие незаконные действия посредством своих диппредставительств в различных странах, в очередной раз стали фигурантами международного скандала и нанесли ущерб имиджу государства.

Французские государственные структуры, которые продолжают шпионаж и другие незаконные действия посредством своих диппредставительств в различных странах, в очередной раз стали фигурантами международного скандала и нанесли ущерб имиджу государства.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной накануне статье издания Observer Online "Франции в очередной раз указали на дверь" о высылке трех французских дипломатов из Буркина-Фасо.

Издание отмечает, что ряд стран последовали примеру официального Баку, который в декабре 2023 года объявил французских разведчиков, действовавших под дипломатическим прикрытием в посольстве Франции, персонами нон-грата и выслал их в Париж. Авторы статьи также напомнили, что органы безопасности Азербайджана продолжают расследовать уголовное дело о французской шпионской сети.

"Буркина-Фасо 16 апреля вручила ноту Франции и объявила трех французских "дипломатов" персонами нон-грата "за подрывную деятельность" на территории своей страны. Все они были высланы из страны. Нет второй такой страны с таким количеством высланных дипломатов, и ход событий предполагает, что Франция побьет даже собственный рекорд", - говорится в статье.

Observer Online также эксклюзивно опубликовал ноту протеста.

В статье говорится, что советник МИД Франции Кристоф Лемуан считает высылку французских дипломатов из Буркина-Фасо необоснованной: “Решение официальных лиц Буркина-Фасо не имело никаких юридических оснований, и вызывает сожаление".

Издание также отмечает, что делегация Новой Каледонии, которая на протяжении всей истории страдает от колониальной политики Франции, в настоящее время является официальным гостем в Милли Меджлисе Азербайджана.

"Выступая в парламенте Азербайджана председатель комитета Конгресса Новой Каледонии Найселлин Омайра отметила, что меморандум, подписанный минувшим днем с Азербайджаном, является "дорожной картой" для Новой Каледонии. Она выразила надежду, что документ поспособствует предотвращению агрессивной политики Франции в отношении Новой Каледонии.

Среди всех послов Франции в зарубежных странах президент страны Эмманюэль Макрон чаще всего вынужден контактировать с послом в Азербайджане Анн Буайон, и в настоящий момент она наблюдает за происходящим из Парижа”, - говорится в статье.