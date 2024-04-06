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Объявлен прием на магистерскую программу по журналистике и управлению СМИ в GIPA

Объявлен прием на магистерскую программу по журналистике и управлению СМИ в GIPA Грузинский институт общественных дел (GIPA) объявил очередной прием на магистерскую программу по журналистике и управлению СМИ.
Медиа
6 апреля 2024 г. 15:52
Объявлен прием на магистерскую программу по журналистике и управлению СМИ в GIPA

Грузинский институт общественных дел (GIPA) объявил очередной прием на магистерскую программу по журналистике и управлению СМИ.

Как сообщили Report в посольстве США в Баку, граждане Азербайджана могут подать документы на участие в конкурсе, прелагаемой Кавказской школой журналистики и управления СМИ. 

"Преподавать будущем магистрам будут местные профессора с международным опытом, а также приглашенные преподаватели из США и европейских университетов.  Программа финансируется Государственным департаментом США.  Общая цель программы - развитие профессиональных навыков журналистики и управления СМИ на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Для участия в программе, которая будет проходить в течение четырех семестров с сентября 2024 по июнь 2026 года, будут отобраны до пяти студентов из Азербайджана. В конкурсе могут принять участие студенты, интересующиеся журналистикой, медиа, коммуникациями, графикой, фотожурналистикой, разработкой контента и другими смежными областями. 

Обучение будет проходить в Тбилиси с сентября 2024 года по декабрь 2025 года и работать над своей дипломной работой в январе-июне 2026 года.  В июле 2026 года студенты вернуться в Грузию для защиты дипломной работы/финального проекта.

"Во время обучения в GIPA студенты будут иметь доступ к компьютерам, аудио- и видеотехнике, а также библиотеке журналистики.  Студенты GIPA имеют право участвовать в программах обмена Erasmus+ и получить финансирование на один семестр обучения в другом европейском вузе, при этом они должны будут тесно сотрудничать с GIPA, чтобы обеспечить выполнение требований его программы", - говорится в сообщении.

Посольство США в Баку предоставляет финансовую помощь на период обучения в Грузии (три семестра) студентам, которым она необходима. Процесс отбора включает подачу пакета документов и собеседования на английском языке с приемной комиссией в Баку.

Крайний срок подачи пакета документов - 5 мая 2024 года по адресу [email protected].

Ознакомиться с формой заявки на участие в программе GIPA Master's Degree Program in Journalism можно по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1LbG4xgC2aNNrv1axgjy7O-nvF4N-Kb9h/view?usp=sharing. 

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Версия на английском языке US Embassy announces 2024-2026 GIPA Master's Degree Program in Journalism

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