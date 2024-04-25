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В Баку начался очередной тренинг на тему "Кризисная коммуникация"

В Баку начался очередной тренинг на тему "Кризисная коммуникация" Сегодня стартовал очередной тренинг по Кризисной коммуникации для руководителей пресс-служб государственных организаций и представителей СМИ, организованный Агентством развития медиа совместно с Институтом развития и дипломатии при Университете АДА.
Медиа
25 апреля 2024 г. 13:44
В Баку начался очередной тренинг на тему Кризисная коммуникация

Сегодня стартовал очередной тренинг по Кризисной коммуникации для руководителей пресс-служб государственных организаций и представителей СМИ, организованный Агентством развития медиа совместно с Институтом развития и дипломатии при Университете АДА.

Как передает Report, на открытии заместитель исполнительного директора Агентства Натиг Маммедли отметил важность создания правильного и эффективного механизма коммуникации между представителями СМИ и госорганами с точки зрения обеспечения общества первичной информацией.

Такая взаимосвязь требует подходов, основанных на современных и профессиональных тенденциях. Следовательно, проведение подобных тренингов и освоение международного опыта играет очень важную роль.

Руководитель Программы по повышению квалификации Института развития и дипломатии Наргиз Исмаилова отметила, что проведение подобных профессиональных тренингов внесет весомый вклад в развитие и расширение двустороннего сотрудничества между специалистами по связям с общественностью и СМИ, а также повысит динамику взаимодействия.

В рамках проводимого тренинга один из успешных менторов и ведущих специалистов в сфере коммуникации и связей с общественностью, учредитель и директор компании High Park Communications Колин Гибсон, а также другие специалисты в области коммуникаций провели всесторонний обмен мнениями. Были затронуты следующие темы: "Выявление кризисных ситуаций", "Планирование во время кризиса", "Управление СМИ в период кризиса и правильная стратегия коммуникации с различными сторонами", "Роль социальных сетей в период кризиса", "Планирование сценариев", "Деятельность в рамках данных сценариев", "Обсуждение результатов".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "Böhran kommunikasiyası" mövzusunda növbəti təlim başlayıb

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