Министр образования Украины: Мы решаем проблему с непризнанием дипломов азербайджанских студентов - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

Киев. 27 ноября. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич.

- Как вы оцениваете сотрудничество между Азербайджаном и Украиной в сфере образования?

- Вполне позитивно, положительно, но мы можем больше и, думаю, что у этого сотрудничества есть перспективы.

- В настоящий момент реализуются ли какие-либо проекты в данной сфере между Азербайджаном и Украиной? Какие проекты ожидаются в будущем?

- Ну, во-первых, в Украине сегодня обучается достаточно много азербайджанских студентов. Фактически, азербайджанские студенты занимают второе место среди всех иностранных студентов в Украине. Конечно же, для нас также очень важны двусторонние отношения между университетами, научными учреждениями. Я думаю, что такие отношения нужно больше развивать. В первую очередь, конечно же, эти личностные контакты между людьми и создают мосты между странами.

- Есть ли у вас информация о том, сколько азербайджанских студентов получают образование на сегодняшний день в Украине? И наоборот, сколько украинских студентов проходят обучение в азербайджанских вузах в Азербайджане? Существует ли у вас подобная статистика?

- У нас очень четкая есть статистика о том, сколько в нашей системе украинского образования обучается азербайджанских студентов. На сегодняшний день - это 7522 человека, то есть более 7,5 тысяч cтудентов. Это достаточно много. Ориентировочно - это более, чем 11% от всех иностранных студентов в Украине. Обучаются они, как правило, на факультетах финансов и кредита, экономики, права. Среди специальностей, которые избирают азербайджанские студенты, также медицина, стоматология.

- У вас есть какая-либо статистика о количестве украинских студентов в Азербайджане?

- Нет, вот этой статистики мы не имеем, потому что нас украинские молодые люди не всегда уведомляют, когда они уезжают из Украины обучаться куда-то. Поэтому, скорее, мы ожидаем от вас такую статистику. Точно также, как мы точно знаем, кто обучается в украинской системе образования, мы надеемся, что сможем у азербайджанской стороны получить точную статистику об украинцах, которые обучаются в азербайджанской системе образования.

- Мы все знаем, что студенческое движение в любой стране – самое важное политическое публичное движение. Как вы думаете, как организована азербайджанская молодежь, азербайджанские студенты в Украине? Какова роль их движения в жизни Украины?

- Во-первых, вся наша история в Украине показывает, что студенты всегда были очень активной силой. И, что мне приятно, что у нас, в основном, очень дружелюбное отношение к иностранным студентам, в том числе и к азербайджанским студентам. То есть они интегрированы в систему обучения вместе с другими иностранными студентами и для них характерно все то же, что характерно для других молодых людей. То есть они обучаются, они проводят свободное время, принимают участие в культурных мероприятиях, во всем, чем живет студенческая молодежь в Украине.

- У нас в Азербайджане в настоящее время говорят, что не сумевшие поступить в вуз в нашей стране молодые люди с легкостью поступают в Украине. Как вы считаете, существуют ли какие-то пробелы в правилах приема студентов в Украине? Проще ли тут поступить в вуз?

- Это зависит от того, в какой университет вы поступаете. В Украине есть разные университеты. Среди украинских университетов также есть частные университеты и слабые государственные университеты, куда принимают студентов со слабыми знаниями. Мы сейчас ввели обязательный экзамен после первого года по языку обучения. Мы видели, что в некоторых университетах - как правило, это не рейтинговые университеты - есть и азербайджанские студенты, которые не владели ни русским, ни английским языком. Конечно же, они не могут обучаться, если они не владеют языком, именно поэтому мы сейчас ввели обязательное тестирование. Если человек не знает языка, он должен дополнительно год обучаться. Я бы советовала, чтобы азербайджанские студенты перед тем как избирать куда ехать, если они хотят получить качественное образование в Украине, обращались в наше министерство. У нас есть Украинский государственный центр международного образования, где можно получить информацию о рейтинговых университетах, где действительно можно получить хорошее образование.

- Какие образовательные программы существуют или планируется осуществить между Украиной и Азербайджаном?

- Сейчас у нас есть только эти двусторонние связи. По данным, которые у нас есть, такие взаимоотношения и контакты есть у 24 университетов из Украины и они взаимодействуют с 25 высшими учебными заведениями и научными заведениями Азербайджана. То есть это сотрудничество, но считаю, что его можно сделать более системным. Нам надо пообщаться и подумать, каким образом мы можем это сотрудничество сделать более спланированным и интенсивным.

- Вы, наверное, знаете, что сейчас в Азербайджане встречаются случаи непризнания дипломов ряда вузов Украины. Как планируется решить эту проблему?

- Еще раз хочу повторить, как правило, это вузы, которые очень слабые и среди них очень много частных вузов. Я знаю эту проблему. Хочу сказать, что мы ее уже решаем. Наша делегация даже побывала в Азербайджане и мой заместитель посещал Баку тоже по этому поводу. С 2014 года признание азербайджанских дипломов в Украине возросло ориентировочно более чем в семь раз. Это означает, что мы сейчас более интенсивно сотрудничаем с азербайджанскими университетами и точно знаем дипломы каких университетов можно признавать. В нашем случае для нас тоже очень важно, чтобы азербайджанские студенты и их родители точно проверили, куда едет их ребенок, в какой университет. Проверили, есть ли у него лицензия на образовательные программы для иностранных студентов. Есть ли у него аккредитация этих образовательных программ. И, повторюсь, нужно обращаться в наш Украинский государственный центр международного образования. Когда к нам приходят запросы по удостоверению украинского диплома, то этими вопросами занимается другая институция. Она называется Национальный информационный центр академической мобильности. Этот центр сейчас уже занимается многими документами из Азербайджана. В этом центре тоже всегда можно получить достоверную информацию, что должен иметь вуз, в который вы хотите поступать, чтобы потом его диплом был обязательно признан. Также на сайте этого центра, который сделан на украинском, русском и английском языках, можно получить весь перечень документов, которые необходимо подать для признания диплома. Таким образом, мне кажется, нам нужна более четкая информационная кампания среди азербайджанских семей, которые готовы послать обучаться детей в Украину, относительно именно лучших украинских вузов, там, где можно точно получить хорошее образование.

- В Азербайджане в метро, в других общественных местах имеется реклама украинских университетов. С этим проблем нет.

- Это очень хорошо, но надо, чтобы это был не любой университет. Очень часто это делают частные университеты, которые могут не иметь соответствующей аккредитации. И вот здесь весь подвох. Если вы выбираете любой университет, я думаю, не только в Украине, но в любой стране, то вы должны обязательно удостовериться, что данный университет имеет лицензию на соответствующую обучающую программу и имеет аккредитацию этой обучающей программы. Если есть два этих документа, то это гарантия, что человек получает правильный диплом государственного образца.

- Вы отметили серьезный процент азербайджанских студентов в Украине. В стране также присутствует азербайджанская диаспора. Какими вы видите граждан Украины азербайджанского происхождения в политической жизни страны?

- Конечно, у нас есть граждане Украины из азербайджанской общины. Они - граждане Украины. Они такие же активные строители сейчас нашей жизни, которая наполнена очень многими трудностями, так как мы проводим сегодня многие реформы, в том числе, в области образования. Украина избрала европейский путь, четко избрала курс демократического общества. Главная черта демократического общества – уважение к каждому человеку независимо от его национальности и его социального происхождения. Сегодня все украинские граждане независимо от их национальности строят Украину. Они здесь работают, они здесь платят налоги. Украина - очень многонациональная страна, поэтому мы с очень большим уважением относимся ко всем, в том числе к азербайджанцам.

- Вы говорили о правильном выборе университетов в Украине. Имеется ли у вас черный список?

- Да. В Украине много университетов, почти 300, поэтому огласить этот список сейчас я не смогу.

- Как вы оцениваете в настоящее время связи между Азербайджаном и Украиной в научной сфере?

- Я думаю, что эти взаимосвязи у нас есть, но они слабые. Украина сейчас является ассоциированным членом большой программы Евросоюза "Горизонт - 2020". Мы, конечно, ищем партнеров - тех, кто готовы с нами сотрудничать. Опять же я думаю, что эти контакты можно сделать более системными и более интенсивными. Мы, как министерство образования и науки Украины, готовы и открыты к такому международному сотрудничеству. Я надеюсь, что сближение и более тесное сотрудничество между нашими странами во всех сферах приведет также к более тесным контактам министерства образования Азербайджана и нашего министерства.