MEDİA призвало пользователей соцсетей к ответственности

Распространение в соцсетях неуточненной информации об известных личностях, особенно об их личной жизни, осуждается общественностью и воспринимается неоднозначно.

Распространение в соцсетях неуточненной информации об известных личностях, особенно об их личной жизни, вызывает осуждение со стороны общественности и воспринимается неоднозначно.

Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве развития медиа Азербайджанской Республики (MEDİA).

Отмечено, что активные пользователи соцсетей не должны публиковать посты, которые могут быть расценены как вмешательство в личную жизнь и могут ввести общественность в заблуждение, они также должны регулировать свое поведение в соответствии с этическими правилами соцсети, которую представляют, и воздерживаться от распространения дезинформации.

"Мы призываем пользователей социальных сетей быть ответственными и напоминаем, что распространение неточной информации из недостоверных источников, вводящей в заблуждение общественное мнение, влечет за собой юридическую ответственность", - говорится в информации.