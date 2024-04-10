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Исполняется 11 лет со дня создания телеканала CBC

Исполняется 11 лет со дня создания телеканала CBC Сегодня исполняется 11 лет со дня создания телеканала Caspian Broadcasting Company (CBC).
Медиа
10 апреля 2024 г. 15:51
Исполняется 11 лет со дня создания телеканала CBC

Сегодня исполняется 11 лет со дня создания телеканала Caspian Broadcasting Company (CBC).

Как сообщает Report, первый международный телеканал Азербайджана - CBC начал вещание посредством спутника 10 апреля 2013 года.

Круглосуточно вещающий на русском языке телеканал оперативно доводит до своих зрителей события, происходящие как в стране, так и во всем мире.

В мае 2021 года был запущен первый региональный радиоканал Карабахского региона Азербайджана - CBC FM, который вещает на азербайджанском, русском и армянском языках.

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Версия на азербайджанском языке CBC telekanalının 11 yaşı tamam olur

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