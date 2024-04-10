Исполняется 11 лет со дня создания телеканала CBC

Сегодня исполняется 11 лет со дня создания телеканала Caspian Broadcasting Company (CBC).
Как сообщает Report, первый международный телеканал Азербайджана - CBC начал вещание посредством спутника 10 апреля 2013 года.
Круглосуточно вещающий на русском языке телеканал оперативно доводит до своих зрителей события, происходящие как в стране, так и во всем мире.
В мае 2021 года был запущен первый региональный радиоканал Карабахского региона Азербайджана - CBC FM, который вещает на азербайджанском, русском и армянском языках.