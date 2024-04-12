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Главы МИД СНГ заявили о необходимости обеспечения безопасных условий работы журналистов

Главы МИД СНГ заявили о необходимости обеспечения безопасных условий работы журналистов Министры иностранных дел стран СНГ приняли Совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав.
Медиа
12 апреля 2024 г. 15:23
Главы МИД СНГ заявили о необходимости обеспечения безопасных условий работы журналистов

Министры иностранных дел стран СНГ приняли Совместное заявление об обеспечении безопасных условий профессиональной деятельности журналистов и недопущении ущемления их прав.

Как сообщает Report со ссылкой на БЕЛТА, заявление было принято итогам заседания СМИД Содружества, которое прошло сегодня в Минске.

Как рассказал журналистам генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, главы внешнеполитических ведомств стран содружества придают большое значение деятельности СМИ и обеспечению их безопасности.

"Это наша святая обязанность - делать все для свободной и продуктивной работы журналистов. Это не первое заявление в рамках Содружества в поддержку их деятельности. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы наша деятельность освещалась, и освещалась объективно", - сказал Сергей Лебедев.

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