Посол Нидерландов: ЕС активен в переговорах между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз активен в переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Очень важно, чтобы стороны начали работу над мирным договором.

Европейский союз активен в переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Очень важно, чтобы стороны начали работу над мирным договором.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема.

"Пока я нахожусь тут, я бы очень хотела увидеть конкретные шаги в этом направлении", добавила посол.

По ее словам, нидерландские компании могут принять участие в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, однако минная опасность замедляет этот процесс: "Это зона бывшего конфликта, там много мин. Мы работаем с ANAMA по вопросам разминирования. Нидерландская компания предоставила техническое оборудование, также наша страна обладает опытом в этой сфере".