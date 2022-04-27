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Посол Нидерландов: ЕС активен в переговорах между Азербайджаном и Арменией

Посол Нидерландов: ЕС активен в переговорах между Азербайджаном и Арменией Европейский союз активен в переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Очень важно, чтобы стороны начали работу над мирным договором.
Карабах
27 апреля 2022 г. 12:00
Посол Нидерландов: ЕС активен в переговорах между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз активен в переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Очень важно, чтобы стороны начали работу над мирным договором.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема.

"Пока я нахожусь тут, я бы очень хотела увидеть конкретные шаги в этом направлении", добавила посол.

По ее словам, нидерландские компании могут принять участие в восстановлении инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана, однако минная опасность замедляет этот процесс: "Это зона бывшего конфликта, там много мин. Мы работаем с ANAMA по вопросам разминирования. Нидерландская компания предоставила техническое оборудование, также наша страна обладает опытом в этой сфере".

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Версия на английском языке Dutch envoy: EU active in Azerbaijan-Armenia negotiations
Версия на азербайджанском языке Paulin Eyzema: “Aİ Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlarda fəal iştirak edir”

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