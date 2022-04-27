Посол Нидерландов назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном

Сельское хозяйство, водное сотрудничество и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются основными направлениями для развития отношений между Азербайджаном и Нидерландами.

Сельское хозяйство, водное сотрудничество и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются основными направлениями для развития отношений между Азербайджаном и Нидерландами.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

Также по ее словам, страны активно развивают сотрудничество в сфере культуры и образования. Так, Университет ADA наладил работу с Маастрихтской школой менеджмента.

"Также многие нидерландские компании уже сотрудничают с Бакинским портом. Мы планируем развивать отношения между Бакинским портом и портом в Роттердаме", - добавила посол.