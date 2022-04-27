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Посол Нидерландов назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном

Посол Нидерландов назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном Сельское хозяйство, водное сотрудничество и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются основными направлениями для развития отношений между Азербайджаном и Нидерландами.
Внешняя политика
27 апреля 2022 г. 11:39
Посол Нидерландов назвала приоритетные сферы сотрудничества с Азербайджаном

Сельское хозяйство, водное сотрудничество и возобновляемые источники энергии (ВИЭ) являются основными направлениями для развития отношений между Азербайджаном и Нидерландами.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

Также по ее словам, страны активно развивают сотрудничество в сфере культуры и образования. Так, Университет ADA наладил работу с Маастрихтской школой менеджмента.

"Также многие нидерландские компании уже сотрудничают с Бакинским портом. Мы планируем развивать отношения между Бакинским портом и портом в Роттердаме", - добавила посол.

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