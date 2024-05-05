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Глава Албано-Удинской общины: Мы отметим Пасху в унаследованных от наших предков церквях в Карабахе

Глава Албано-Удинской общины: Мы отметим Пасху в унаследованных от наших предков церквях в Карабахе Верю, что в будущем мы будем праздновать Пасху в унаследованных от наших предков церквях, расположенных в освобожденном от оккупации Карабахе и прилегающих районах.
Карабах
5 мая 2024 г. 12:46
Глава Албано-Удинской общины: Мы отметим Пасху в унаследованных от наших предков церквях в Карабахе

Верю, что в будущем мы будем праздновать Пасху в унаследованных от наших предков церквях, расположенных в освобожденном от оккупации Карабахе и прилегающих районах.

Об этом корреспонденту Report сказал в Габале председатель Албан-Удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили.

"Сегодня мы получили много поздравлений по случаю Пасхи. В частности, благодарю от имени всех православных христиан президента Ильхама Алиева за поздравление. В то же время мы получили поздравления от Управления мусульман Кавказа и ряда общественных организаций, что для нас очень ценно", - сказал Р.Мобили.

Он добавил, что для проведения Пасхи в стране созданы все необходимые условия.

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Версия на английском языке Head of Alban-Udi community: We will celebrate Easter in churches inherited from our ancestors in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Alban-Udi dini icmasının sədri: Pasxanı Qarabağda atalarımızdan miras qalmış kilsələrdə qeyd edəcəyik

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