Глава Албано-Удинской общины: Мы отметим Пасху в унаследованных от наших предков церквях в Карабахе

Верю, что в будущем мы будем праздновать Пасху в унаследованных от наших предков церквях, расположенных в освобожденном от оккупации Карабахе и прилегающих районах.

Верю, что в будущем мы будем праздновать Пасху в унаследованных от наших предков церквях, расположенных в освобожденном от оккупации Карабахе и прилегающих районах.

Об этом корреспонденту Report сказал в Габале председатель Албан-Удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили.

"Сегодня мы получили много поздравлений по случаю Пасхи. В частности, благодарю от имени всех православных христиан президента Ильхама Алиева за поздравление. В то же время мы получили поздравления от Управления мусульман Кавказа и ряда общественных организаций, что для нас очень ценно", - сказал Р.Мобили.

Он добавил, что для проведения Пасхи в стране созданы все необходимые условия.