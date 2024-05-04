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Камилла Вааден: Знакомство с работой ANAMA позволило понять степень минной опасности в Карабахе

Камилла Вааден: Знакомство с работой ANAMA позволило понять степень минной опасности в Карабахе Понаблюдав за процессом обезвреживания мин, мы убедились, насколько минное загрязнение является опасным для жизни мирных граждан на освобожденных территориях Азербайджана.  
Карабах
4 мая 2024 г. 12:42
Камилла Вааден: Знакомство с работой ANAMA позволило понять степень минной опасности в Карабахе

Наблюдение за процессом обезвреживания мин позволило осознать, насколько минное загрязнение опасно для жизни мирных граждан, возвращающихся на освобожденные территории Азербайджана.

Как передает Report, об этом рассказала путешественница из Норвегии Камилла Вааден.

"Хорошо, что ANAMA дважды, трижды проверяет территорию, которую они очищают от мин, ведь от этого зависят жизни людей. И я надеюсь, что Азербайджану будет оказана помощь в процессе разминирования", - отметила она.

Вааден также отметила, что путешествие по Карабаху и Восточному Зангезуру ей очень понравилось. "У этих мест есть большой туристический потенциал", - считает она.

Ранее международные путешественники из Норвегии наблюдали за процессом обезвреживания саперами ANAMA мин, заложенных армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Kamilla Vaaden: Ümid edirəm ki, Azərbaycana minatəmizləmə prosesində yardım göstəriləcək

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