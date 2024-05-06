Посол США обсудил в Шуше возвращение бывших вынужденных переселенцев

Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.
Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию посольства в соцсети "Х".
"Находясь в Шуше, посол Либби встретился со специальным представителем по Шушинскому району Айдыном Керимовым, чтобы узнать больше об усилиях по восстановлению города и возвращению вынужденных переселенцев в Шушу. Они также обсудили зеленую энергетику в регионе и продолжающуюся поддержку США вынужденным переселенцам в Азербайджане и инициативам по разминированию", - говорится в публикации.
While in Shusha, Ambassador Libby met with Special Representative for the Shusha District Aydin Karimov to learn more about development efforts and the return of Shusha’s IDP community. They also discussed the region’s green energy and continued U.S. support for Azerbaijan’s IDP… pic.twitter.com/WVgf5VwLT9