Посол США обсудил в Шуше возвращение бывших вынужденных переселенцев

Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию посольства в соцсети "Х".

"Находясь в Шуше, посол Либби встретился со специальным представителем по Шушинскому району Айдыном Керимовым, чтобы узнать больше об усилиях по восстановлению города и возвращению вынужденных переселенцев в Шушу. Они также обсудили зеленую энергетику в регионе и продолжающуюся поддержку США вынужденным переселенцам в Азербайджане и инициативам по разминированию", - говорится в публикации.