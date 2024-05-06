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Посол США обсудил в Шуше возвращение бывших вынужденных переселенцев

Посол США обсудил в Шуше возвращение бывших вынужденных переселенцев Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился со специальным представителем президента Айдыном Керимовым.
Карабах
6 мая 2024 г. 14:09
Посол США обсудил в Шуше возвращение бывших вынужденных переселенцев

Посол США в Азербайджане Марк Либби встретился со специальным представителем президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдыном Керимовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на публикацию посольства в соцсети "Х".

"Находясь в Шуше, посол Либби встретился со специальным представителем по Шушинскому району Айдыном Керимовым, чтобы узнать больше об усилиях по восстановлению города и возвращению вынужденных переселенцев в Шушу. Они также обсудили зеленую энергетику в регионе и продолжающуюся поддержку США вынужденным переселенцам в Азербайджане и инициативам по разминированию", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке US envoy Mark Libby meets Aydin Karimov
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Azərbaycandakı səfiri Şuşada Aydın Kərimovla görüşüb

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