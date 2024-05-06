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TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны

TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны
Карабах
6 мая 2024 г. 15:03
TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) организовало поездку в Чанаккале и Стамбул для родителей шехидов Отечественной войны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу бакинского офиса TİKA в соцсети "Х".

"Организована поездка в Чанаккале и Стамбул для родителей героев, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В ходе четырехдневной поездки родители шехидов посетят музеи в Чанаккале и Стамбуле, встретятся с семьями турецких солдат-шехидов", - говорится в публикации.

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