TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны

TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) организовало поездку в Чанаккале и Стамбул для родителей шехидов Отечественной войны.

Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу бакинского офиса TİKA в соцсети "Х".

"Организована поездка в Чанаккале и Стамбул для родителей героев, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В ходе четырехдневной поездки родители шехидов посетят музеи в Чанаккале и Стамбуле, встретятся с семьями турецких солдат-шехидов", - говорится в публикации.