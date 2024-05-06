TİKA организовала поездку в Турцию для родителей шехидов Отечественной войны

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) организовало поездку в Чанаккале и Стамбул для родителей шехидов Отечественной войны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на страницу бакинского офиса TİKA в соцсети "Х".
"Организована поездка в Чанаккале и Стамбул для родителей героев, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.
В ходе четырехдневной поездки родители шехидов посетят музеи в Чанаккале и Стамбуле, встретятся с семьями турецких солдат-шехидов", - говорится в публикации.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman vətən övladlarının valideynləri üçün TİKA tərəfindən Çanaqqala və İstanbul səfəri təşkil edilir. 4 günlük səfərdə şəhid valideynləri Çanaqqala və İstanbulda muzeyləri ziyarət edəcək, Türk şəhid ailələri ilə görüşəcək. pic.twitter.com/WEf8Oezv8N