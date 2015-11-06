​В Азербайджане начат ремонт основной железной дороги

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане дан старт очередному этапу капитального ремонта железных дорог. В рамках этих работ будет отремонтирован участок железной дороги протяженностью 600 км в направлении Баку-Беюк Кесик.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", капитальный ремонт будет проводить коллектив вновь созданного ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5. Ремонтные работы начаты на станции Баладжары. Ремонт участка протяженностью 1,5 км находится на стадии завершения.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-километрового участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".