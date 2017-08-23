Еще одна иностранная компания покидает азербайджанский рынок

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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский филиал французской компании Grid Solutions SAS ликвидируется. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

По информации, кредиторы могут предъявить требования по адресу г. Баку, Ясамальский район, ул. Исмаил бека Гуткашенлы, 20.

Отметим, что Grid Solutions SAS cпециализируется на производстве оборудования для передачи и распределения энергии среднего и высокого напряжения от источника до конечного пользователя в Африке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Северной и Южной Америке и Европе.