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    Азербайджан и Россия подписали меморандум на поставки десяти самолетов МС-21

    Документ подписан в присутствии первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова и российского вице-премьера Дмитрия Рогозина

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Российская лизинговая компания "Ильюшин Финанс" и "Азербайджанские авиалинии" подписали меморандум о заинтересованности на приобретение десяти самолетов МС-21. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, документ был подписан в присутствии российского вице-премьера Дмитрия Рогозина и первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова.

    Подписи под документом поставили гендиректор ООО "Ильюшин Финанс Ко" Александр Рубцов и гендиректор "Азербайджанских авиалиний" Джахангир Аскеров.

    По словам А. Рубцова, если контракт в будущем будет заключен на достаточно крупную партию самолетов, "мы не исключаем, что мы учебный центр сделаем в Баку".

    МС-21 ("Магистральный самолет XXI века) разрабатывается и собирается корпорацией "Иркут". Это первый ближне-среднемагистральный российский самолет. Первые поставки самолета запланированы на IV квартал 2018 года. 

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