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    Сборную Украины по боксу возглавит бывший главный тренер команды Азербайджана

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Стало известно новое место работы Леонида Лоивского, отправленного в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана по боксу.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт xsport.ua, украинский специалист станет новым главным тренером мужской сборной Украины по боксу. 

    Сообщается, что его кандидатура подтверждена Федерацией бокса Украины. На этом посту Лоивский заменит Дмитрия Сосновского, который тренировал команду 14 лет.

    Отметим, что в 2016-2018 гг. Леонид Лоивский возглавлял сборную Азербайджана

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