Сменился главный тренер сборной Азербайджана по боксу

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сменился главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, главный тренер команды, украинец Леонид Лоивский отправлен в отставку.

Его заменил Вагиф Ширинов. В.Ширинов возглавит сборную по крайней мере до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Функцию старшего тренера в команде по-прежнему будет выполнять Нариман Абдуллаев.

Отметим, что до назначения Вагиф Ширинов руководил молодёжной сборной.