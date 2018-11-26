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    Сменился главный тренер сборной Азербайджана по боксу

    Украинец Леонид Лоивский отправлен в отставку

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Сменился главный тренер мужской сборной Азербайджана по боксу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, главный тренер команды, украинец Леонид Лоивский отправлен в отставку. 

    Его заменил Вагиф Ширинов. В.Ширинов возглавит сборную по крайней мере до летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Функцию старшего тренера в команде по-прежнему будет выполнять Нариман Абдуллаев.

    Отметим, что до назначения Вагиф Ширинов руководил молодёжной сборной.

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