Президент FIG: Все остаются довольны соревнованиями, проводимыми Федерацией гимнастики Азербайджана

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "На данный момент я высоко ценю развитие гимнастики в Азербайджане. Уверен, что на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио Азербайджан будет представлен как в соревнованиях по спортивной гимнастике, так и по художественной гимнастике и прыжкам на батуте".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ.

Японский функционер отметил, что Федерация гимнастики Азербайджана обладает большим опытом в проведении международных соревнований: "И в предыдущие годы в Баку проходили соревнования кубка мира. Каждый раз мы видим новшества. Все участники всегда остаются довольны. Генсек федерации Фарид Гаибов мой брат. Я хорошо знаю его и одобряю деятельность. Желаю Гаибову только успехов".

М.Ватанабэ заявил, что они намерены сделать в видах гимнастики новшества. В планы также входит привлечение к соревнованиям еще большего количества представителей медиа и болельщиков.

Отметим, что президент Международной федерации гимнастики удостоен звания почетного доктора Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.