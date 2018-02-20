Патрик Брахнер: "Решение об участии в Олимпиаде я принял за несколько часов"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ "После травмы конькобежца я был единственном спортсменом кандидатом от Азербайджана на поездку на Олимпиаду. Потому что прошлой зимой у меня были хорошие результаты. Таким образом, в течение нескольких часов я должен был принять решение. После неоднократных звонков все же дал согласие на участие в Олимпиаде".

Как сообщает Report, об этом в заявлении австрийской прессе сказал единственный представитель Азербайджана на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане горнолыжник Патрик Брахнер. Отправление на соревнование участвующего во второй Олимпиаде подряд австрийского легионера обошлось с трудностями. Из-за переезда в США у Брахнера не было никакого оборудования и практических тренировок. По этой причине он был вынужден организовать все в очень короткое время, так как азербайджанская сторона направила его имя в Международный Олимпийский Комитет за день до окончания принятия заявок.

Возобновивший карьеру австрийский спортсмен с 5 до 7 часов утра занимался фитнесом, а вечером после работы и в выходные дни работал на коньках: "Потому что в период подготовки, я не хотел потерять свою работу. Для меня это был очень серьезный тренировочный проект, который должен был вестись на должном уровне и максимально эффективно".

Говорилось, что Брахнер примет участие в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому, однако сам он решил подготовиться только к слалому. Из-за холодной погоды на церемонии открытия ему пришлось вести борьбу и с инфекцией гриппа. Опытный горнолыжник на Олимпиаде не ставил перед собой конкретной цели: "Я мечтаю попасть в число 30 лучших слаломистов. По опыту участия в Олимпиаде, я выйду на соревнование без каких-либо давлений".

26-летний спортсмен наряду со спортивной деятельностью занимается и благотворительностью. Он в рамках проекта "United Aid For Azerbaijan" (UAFA) продает спортивное оборудование и оказывает помощь. Новый аукцион начался 13 февраля.

Отметим, что Патрик Брахнер родился 7 января 1992 года в Австрии. С августа 2014 года до весны 2017 года получил образование в США. Там он был членом коллегии по горнолыжному спорту. После окончания учебы он завершил карьеру и вернулся в Австрию. С 18 лет он начал работать в Азербайджане. Переговоры по вопросу его участия от Азербайджана вел отец спортсмена.