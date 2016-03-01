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    Девять эфиопских атлетов подозреваются в применении допинга

    Пятеро из них являются известными спортсменами

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Девять эфиопских бегунов подозреваются в применении допинга.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Национального антидопингового агентства Эфиопии Соломон Меазу. 

    Отмечается, что пятеро из них являются спортсменами топ-уровня. Имена легкоатлетов пока не раскрываются. 

    Данные по ним уже переданы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и Всемирное антидопинговое агентство.

    Отметим, что в состав сборной Азербайджана по легкой атлетике также входят эфиопские спортсмены. 

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