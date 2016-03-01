Девять эфиопских атлетов подозреваются в применении допинга

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Девять эфиопских бегунов подозреваются в применении допинга.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Национального антидопингового агентства Эфиопии Соломон Меазу.
Отмечается, что пятеро из них являются спортсменами топ-уровня. Имена легкоатлетов пока не раскрываются.
Данные по ним уже переданы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и Всемирное антидопинговое агентство.
Отметим, что в состав сборной Азербайджана по легкой атлетике также входят эфиопские спортсмены.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
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