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Google снизит комиссию в магазине приложений для разработчиков

Google снизит комиссию в магазине приложений для разработчиков Корпорация Google планирует снизить с июля 2021 года комиссию для всех разработчиков приложений с 30% до 15%.
ИКТ
16 марта 2021 г. 21:50
Google снизит комиссию в магазине приложений для разработчиков

Корпорация Google планирует снизить с июля 2021 года комиссию для всех разработчиков приложений с 30% до 15%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, отмечается, что пониженный процент будет распространяться только на первый заработанный за год 1 млн долларов США.

"Начиная с 1 июля 2021 года мы снижаем комиссию за обслуживание, которую получает Google Play, когда разработчик продает свои цифровые товары или услуги, до 15% на первый 1 млн долларов США дохода, который каждый разработчик получает ежегодно. Благодаря этому изменению 99% разработчиков во всем мире, которые продают цифровые товары и услуги с помощью (Google) Play, увидят снижение комиссий на 50%", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге компании.

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