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Эрсин Татар: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал нас - ЭКСКЛЮЗИВ

Эрсин Татар: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал нас - ЭКСКЛЮЗИВ Благодарю президента Ильхама Алиева, он всегда поддерживал нас и оказывал помощь.
Внешняя политика
18 июля 2025 г. 04:38
Эрсин Татар: Президент Ильхам Алиев всегда поддерживал нас - ЭКСКЛЮЗИВ

Благодарю президента Ильхама Алиева, он всегда поддерживал нас и оказывал помощь.

Об этом в эксклюзивном заявлении американскому бюро Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар после неформальной встречи в расширенном формате по кипрскому вопросу, проведенной в Нью-Йорке при посредничестве Турции и ООН.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и ТРСК в последние годы вышли на новый этап. Президент подчеркнул, что принятие ТРСК в Организацию тюркских государств в статусе наблюдателя стало одним из важнейших шагов этого сближения: "У турок-киприотов много проблем, это непростой вопрос. Мы боремся с различными эмбарго, изоляцией и политическим давлением. Но Азербайджан поддерживает нас как братское государство. На Северном Кипре мы говорим: "Одна нация, три государства": Кипр, Турция и Азербайджан. Мы всегда ощущаем это братство.

За последние годы я несколько раз посещал Азербайджан. Президент Ильхам Алиев принимал меня на высоком уровне, с официальным протоколом. У нас состоялись очень продуктивные встречи на президентском уровне. Теперь и азербайджанский народ лучше знает Турецкую Республику Северного Кипра. Мы также всегда следим за Азербайджаном с большой любовью".

Татар добавил, что в предстоящий период сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и ТРСК в экономической сфере расширится, что создаст новые надежды и возможности, особенно для молодого поколения.

Президент также рассказал о своем визите на освобожденные от оккупации территории Азербайджана и о международном мероприятии, в котором он там участвовал: "Я побывал в Карабахе и увидел, что там ведутся масштабные восстановительные работы. Выступая на заседании Организации Экономического Сотрудничества, я сказал, что Азербайджан - это Карабах, Карабах - это Азербайджан. После моих слов президент Ильхам Алиев, глядя на меня, приложил руку к груди, подтверждая тем самым мою правоту. Восстановление территориальной целостности Азербайджана после 44-дневной Отечественной войны - это историческая победа. Вы понесли много потерь, вы, как и мы, пережили тяжелые утраты. Я с уважением вспоминаю всех наших шехидов. Через вас я приветствую героический народ Азербайджана и еще раз поздравляю президента Ильхама Алиева, творца этой победы".

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Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: Prezident İlham Əliyev hər zaman bizə sahib çıxıb - EKSKLÜZİV

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