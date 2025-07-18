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Спикер парламента обеспокоен попытками дестабилизации ситуации в Грузии

Спикер парламента обеспокоен попытками дестабилизации ситуации в Грузии Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил серьезную обеспокоенность попытками иностранного вмешательства, направленными на нарушение стабильности в стране.
В регионе
18 июля 2025 г. 04:22
Спикер парламента обеспокоен попытками дестабилизации ситуации в Грузии

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил серьезную обеспокоенность попытками иностранного вмешательства, направленными на нарушение стабильности в стране.

Как сообщает местное бюро Report, спикер заявил об этом в передаче Imedi Live.

По его словам, некоторые шаги, предпринятые Брюсселем, указывают на усиление иностранного влияния с целью создания хаоса в Грузии. Папуашвили отметил наличие сил, которые хотят привести к власти в стране своих "марионеток".

"Эти попытки уже наблюдаются. Мы видим признаки попытки создать хаос. Некоторые шаги Брюсселя показывают нам, что будет попытка извне нарушить стабильность в стране", - указал спикер.

Он подчеркнул, что во время референдума, проведенного прошлой осенью, иностранные послы и дипломаты вмешивались в выборы: "Многие послы, в том числе посол Европейского Союза, отложив в сторону Венскую конвенцию, напрямую начали избирательную кампанию. Однако грузинский народ еще раз доказал, что не намерен отдавать свою свободу иностранным влияниям".

Спикер добавил, что это вмешательство может продолжаться в более жестокой форме, при этом выразив уверенность, что грузинский народ даст на это адекватный ответ.

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Версия на азербайджанском языке Parlament sədri Gürcüstanda sabitliyin pozulması cəhdlərindən narahatdır

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