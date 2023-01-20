Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов расширить участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП) Азербайджана.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов расширить участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП) Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боумен.

"Мы также готовы расширить наше участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП), особенно с точки зрения поддержки конкурентоспособности МСП, зеленого финансирования, женщин в бизнесе и занятости молодежи. Еще многое предстоит сделать, чтобы помочь малому и среднему бизнесу процветать в Азербайджане", - отметил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.