О нас

Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана

Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов расширить участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП) Азербайджана.
Финансы
20 января 2023 г. 17:31
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов расширить участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП) Азербайджана.

Об этом в интервью Report сказал вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боумен.

"Мы также готовы расширить наше участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП), особенно с точки зрения поддержки конкурентоспособности МСП, зеленого финансирования, женщин в бизнесе и занятости молодежи. Еще многое предстоит сделать, чтобы помочь малому и среднему бизнесу процветать в Азербайджане", - отметил он.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке EBRD: “Azərbaycanda KOB-ların kreditləşməsində iştirakımızı genişləndirməyə hazırıq”
Версия на английском языке EBRD ready to expand participation in Azerbaijan’s MSME lending

Самое читаемое

Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 24 автомобиля миротворцев
13 января 2023 г. 20:15
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
ГЭЦ Азербайджана провел экзамены для желающих поступить на госслужбу
15 января 2023 г. 15:45
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
Число жертв ракетного удара по многоэтажке в Днепре достигло 29
15 января 2023 г. 20:19
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
Кирби: США приложат усилия, чтобы привлечь президента России к ответственности
18 января 2023 г. 08:26
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию
18 января 2023 г. 13:52
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
МИД Ирана передал ноту протеста корейскому послу
18 января 2023 г. 19:30
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
В Баку загорелся автобус, пострадавших нет
18 января 2023 г. 22:53
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
Керим Велиев дал соответствующие поручения по пресечению возможных провокаций
19 января 2023 г. 19:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi