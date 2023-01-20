ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном

Об обоснованных приоритетах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в его сотрудничестве с Азербайджаном в кратко и среднесрочной перспективе, о возможностях выпуска бондов на международных финансовых рынках и продолжении поддержки малых и сред

Об основных приоритетах Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сотрудничестве с Азербайджаном в кратко- и среднесрочной перспективе, о возможностях выпуска бондов на международных финансовых рынках и продолжении поддержки малых и средних предприятий в нашей стране рассказал в эксклюзивном интервью Report вице-президент ЕБРР по политике и партнерству Марк Боумен.

- Каковы основные краткосрочные и среднесрочные приоритеты ЕБРР в Азербайджане?

- В настоящее время мы сосредоточены на поддержке диверсификации экономики, обеспечении лучшего доступа к финансированию для малых и средних предприятий (МСП) и поддержке усилий Азербайджана по сокращению выбросов углекислого газа.

В 2022-ом году произошло нескольких важных событий. В прошлом году мы совместно профинансировали строительство солнечной электростанции в Гарадаге недалеко от Баку. Также было подписано два соглашения в рамках нашей программы "Зеленые города": Первое направлено на оказание помощи Гяндже в улучшении управления твердыми отходами, а второе - на повышение энергоэффективности города.

Что касается сотрудничества в области цифровизации, то в партнерстве с Европейским союзом мы поддержали предоставление кредита в размере до 50 миллионов долларов компании Aztelecom для обеспечения надежного доступа в Интернет более чем 280 тыс. домашних хозяйств в различных регионах Азербайджана.

Мы также запустили ИКТ- хабы. Это первый проект, финансируемый в рамках двустороннего донорского соглашения между нами и правительством. Посредством его мы стремимся поддержать обучение студентов в регионах и помочь им найти удаленную работу в международных компаниях в области ИКТ.

Начало 2023-го года также было продуктивное. Во время моего визита в партнерстве с Европейским Союзом мы подписали наш первый проект циркулярной экономики, направленный на поддержку азербайджанского производителя вторичного свинца для расширения мощностей по переработке аккумуляторов, из которых вырабатывается этот свинец.

Глядя на эти достижения, я уверен, что наше продуктивное сотрудничество с Азербайджаном продолжится в области устойчивой инфраструктуры, зеленых финансов, экономической интеграции и цифровизации. Мы сохраним этот импульс в 2023 и последующие годы.

- ЕБРР ведет активные переговоры с Центральным банком Азербайджана по улучшению условий на финансовых рынках для выпуска облигаций международных финансовых учреждений, «зеленых» облигаций и деривативов и других ценных бумаг. На каком этапе сейчас находятся эти обсуждения? Каковы другие направления сотрудничества с Центробанком?

- Действительно, ЕБРР был частью сообщества экспертов, которые активно участвовали в обзоре и оценке изменений в законодательстве о ценных бумагах и производных финансовых инструментах. Ожидается, что эти изменения позволят выпускать местные облигации МФО, зеленые облигации, а также более активно использовать производные финансовые инструменты.

В целом, у нас активный и плодотворный диалог с Центральным банком по дальнейшему укреплению устойчивости банковского сектора Азербайджана, и мы с нетерпением ожидаем продолжения в этом же духе и в будущем.

В частности, ведем работу с ЦБА по оценке нескольких практических инструментов по улучшению доступа МСП к кредитам в стране. Мы также сотрудничаем в области охраны окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) и готовы оказать содействие консультациями в этой области Центробанку.

- Какова позиция ЕБРР относительно развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане? Есть ли какие-либо планы по оказанию финансовой поддержки развитию этого сектора?

- Стоимость использования ископаемого топлива в Азербайджане возросла, таким образом использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) стало более привлекательным с финансовой точки зрения в дополнение к их экологическим преимуществам.

Поэтому сейчас посредством инвестиций и разработки политики в этой сфере мы активно поддерживаем усилия Азербайджана по снижению углеводородной зависимости. Недавно мы совместно инвестировали в строительство первой частной солнечной электростанции в стране, и мы также рассматриваем возможность финансирования создания ветроэлектростанции на Апшеронском полуострове.

Мы содействовали Министерству энергетики в проведении исследования по укреплению энергосистемы и подписали меморандум о взаимопонимании. Его цель - продолжить оказывать поддержку развитию низкоуглеродного и климатически устойчивого энергетического сектора в Азербайджане в соответствии с обязательствами страны по Парижскому соглашению.

Меморандум также включает в себя дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии, усовершенствование электросетей, повышение энергоэффективности и постепенное внедрение новых технологий, как например, для производства водорода.

- Как ЕБРР расширит поддержку МСП Азербайджана?

Одной из наших главных целей в Азербайджане является повышение потенциала местных финансовых институтов, что, в свою очередь, расширит доступ к финансированию для частного сектора. Мы активно способствуем росту финансовых рынков здесь. Есть ряд банков, с которыми ЕБРР в настоящее время изучает возможность сотрудничества в 2023 году и в последующий период.

Мы также готовы расширить наше участие в торговом финансировании и кредитовании микро-, малых и средних предприятий (ММСП), особенно с точки зрения поддержки конкурентоспособности МСП, зеленого финансирования, женщин в бизнесе и занятости молодежи. Еще многое предстоит сделать, чтобы помочь малому и среднему бизнесу процветать в Азербайджане.