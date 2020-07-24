Саудовская Аравия может ввести подоходный налог и распродать госактивы

Власти планируют привлечь 13,3 млрд долларов США за счет приватизации госактивов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения

Саудовская Аравия рассматривает различные варианты восполнения запасов госказны после обвала нефтяных котировок, включая продажу долей государства в различном бизнесе и введение подоходного налога.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, в среду в ходе организованного онлайн-форума министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадан заявил, что власти планируют привлечь 50 млрд риалов (13,3 млрд долларов США) в ближайшие четыре-пять лет за счет приватизации госактивов в сферах образования, здравоохранения и водоснабжения.

При этом, как пишет агентство, министр отметил возможность введения и подоходного налога в стране, что, впрочем, будет сделано «не сразу» и «потребует много времени». Позднее Саудовское информационное агентство, ссылаясь на слова анонимного источника в правительстве, сообщило, что введение подоходного налога все же не рассматривается властями. Сейчас власти Саудовской Аравии не взимают с граждан подоходный налог. Однако экономика страны серьезно пострадала от пандемии COVID-19, которая сказалась на мировой промышленности и обвалила нефтяные котировки.

По прогнозам МВФ, в текущем году экономика страны сократится на 6,8%.



