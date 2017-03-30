Рост ВВП Грузии в этом году ускорился до 4,8%

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-феврале текущего года до 4,8%.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, годом ранее этот показатель составил 1,7%.

В феврале рост ВВП ускорился до 4,4% с 2,6% годом ранее, однако замедлился в сравнении с 5,2% в январе текущего года. Экономический рост замедлился до 2,2% в 2016 году с 2,9% годом ранее и ниже трехпроцентного прогноза правительства на прошлый год.

Ситуация стала несколько улучшаться с января текущего года - экспорт увеличился в январе-феврале на 27% - до 356 млн долларов, дефицит торгового баланса вырос лишь на 16%, переводы увеличились на 22% - до 178 млн долларов, а лари укрепился по отношению к доллару на 15%.

Правительство прогнозирует экономический рост на уровне 4% в 2017 году.