​Report: Евро подорожает до октября - ПРОГНОЗ

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Независимо от варианта урегулирования греческого кризиса, в ближайшем будущем на мировом валютном рынке, в том числе в Азербайджане, евро начнет дорожать. До октября нынешнего года ожидается рост курса евро до 1,22 USD/EUR.

Как сообщает Report, сейчас курс евро равен 1,12 USD/EUR.

Для выхода из финансового кризиса Греция должна провести жесткие реформы. Если греки не примут требование европейских кредиторов и МВФ о проведении жестких реформ, Греция будет вынуждена отделиться от Евросоюза (ЕС). Официальные Афины не принимают на себя подобную ответственность, а премьер-министр Алексис Ципрас принял решение поставить данный вопрос на всенародном референдуме 5 июля.

Отметим, что два лауреата Нобелевской премии, известные экономисты Пол Кругман (Paul Krugman) и Джозеф Стиглиц (Joseph E.Stiglitz) считают необходимым выход Греции из ЕС. Если на референдуме народ поддержит реформы, в этом случае страна столкнется с долгосрочным кризисом. Если даже Греция примет пакет реформ, страна не сможет оплатить текущие внешние долги, и реформы станут причиной ухудшения социального положения в стране. При другом варианте развития событий Греция вновь вернется к своей национальной валюте и проведет девальвацию, что станет причиной экономического развития страны.

Как мы видим, ни самой Греции, ни Евросоюзу не нужно, чтобы Греция оставалась в составе ЕС. Выход Греции из ЕС положит конец давлению на евро, сохранение страны в составе ЕС окажет психологическую поддержку евро.

С другой стороны, вчера руководитель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен подчеркнула только однократную возможность повышения учетной ставки, что приведет в 2015 году к ослаблению доллара по отношению к евро. С учетом этого аналитическая группа Report отмечает, что до октября нынешнего года евро укрепится как в мировом масштабе, так и в Азербайджане.