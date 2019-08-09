Отчисления в госбюджет Азербайджана по линии ГТК выросли на 28%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в июле 2019 года составил 413 394,4 тыс. манатов, что на 91 232,9 тыс. манатов или 28,32% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 27 019 тыс. манатов или 31,43% и составил 112 970,2 тыс. манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 54 528,6 тыс. манатов или 25,42% - до 269 036,9 тыс. манатов, акцизам – на 7 401,6 тыс. манатов или на 40,56%- до 25 648,7 тыс. манатов, дорожным налогам – на 2 283,7 тыс. манатов или 66,1% - до 5 738,6 тыс. манатов.