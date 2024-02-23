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Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием

Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием.
Финансы
23 февраля 2024 г. 17:03
Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Сегодня исполняется 15 лет со дня создания Службы финансового мониторинга. Созданная указом президента Азербайджана структура вносит важный вклад в организацию эффективной борьбы с финансовыми правонарушениями, формирование прозрачной и надежной финансовой системы, укрепление экономической безопасности нашего государства", - говорится в публикации.

Министр поздравил коллег с этой знаменательной датой и пожелал успехов в деятельности службы.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov congratulates Financial Monitoring Service on its 105th anniversary
Версия на азербайджанском языке Mikayıl Cabbarov Maliyyə Monitorinqi Xidməti 15 illiyi münasibətilə təbrik edib

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