Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием.

Министр экономики Микаил Джаббаров поздравил Службу финансового мониторинга с 15-летием.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети "Х".

"Сегодня исполняется 15 лет со дня создания Службы финансового мониторинга. Созданная указом президента Азербайджана структура вносит важный вклад в организацию эффективной борьбы с финансовыми правонарушениями, формирование прозрачной и надежной финансовой системы, укрепление экономической безопасности нашего государства", - говорится в публикации.

Министр поздравил коллег с этой знаменательной датой и пожелал успехов в деятельности службы.