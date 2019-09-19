Microsoft выкупит свои акции на $40 млрд

Совет директоров крупнейшего мирового производителя программного обеспечения Microsoft одобрил программу выкупа собственных акций на сумму 40 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, новая программа обратного выкупа не имеет ограничений по сроку действия и может быть прекращена в любой момент.

Это уже третья по счету программа buyback такого размера. Предыдущие подобные программы были утверждены советом директоров в 2013 и 2016 годах.

Также Microsoft приняла решение об увеличении квартальных дивидендов на 5 центов, до 0,51 долларов на акцию, что на 11% выше, чем в предыдущем квартале. Выплата дивидендов назначена на 12 декабря.