Госбюджет следующего года будет социально направленным

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В государственном бюджете на 2018 год, как обычно, будет уделено внимание социальной сфере. Также будут учтены усиление оборонного потенциала Азербайджана, обслуживание государственного долга и прочие нюансы.

Как передает Report, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов.

"Проект бюджетного пакета представлен в Кабинет министров. По итогам обсуждений этот проект должен быть представлен президенту. После будут обнародованы параметры", - отметил он.