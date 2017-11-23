Глобальный долг стремительно растет

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Объем глобального долга, включая государственный, корпоративный и финансовый сектор и домохозяйства, по итогам второго квартала побил рекорд, увеличившись на 11 трлн долларов или 5,1%, до 226 трлн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", в долях ВВП показатель снизился на 1 п.п., до 324%, подсчитали в Institute of International Finance (IIF).

За 2016 год показатель вырос на 7,6 трлн долларов - до 215 трлн долларов и достигал 325% мирового ВВП. Суммарно обязательства домохозяйств выросли за год на 2 трлн долларов, компаний - на 2,6 трлн долларов, но при этом 28 из 43 исследованных стран зафиксировали снижение нагрузки в процентах ВВП.

Беспокойство экспертов вызывает рост числа компаний, испытывающих трудности с обслуживанием долга. Даже при низких ставках доля таких должников достигла 15–25% в Бразилии, Индии, Турции и Китае. Это существенно выше, чем в 2010 году, отмечают в IIF. Растет число таких компаний также в Канаде, Германии, Франции и США. Всего в этом году должны быть рефинансированы обязательства на 1,1 трлн долларов, до конца 2018 года - еще на 1,7 трлн долларов, около четверти этого долга - в долларах США.

Суммарный долг развивающихся стран в валюте составляет сейчас 8,2 трлн долларов (15% их общего долга), уровень превышает 40% в Венгрии, Турции, Аргентине, Польше и Чили, максимальные же выплаты в ближайший год ждут Китай, РФ, Турцию и Индию.