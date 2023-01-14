Аналитики: Курс биткоина в 2023 году может достичь 25 тыс. долларов

В 2023 году курс биткоина может варьироваться в диапазоне от 5 тыс. до 25 тыс. долларов в зависимости от условий и решения ФРС США.

В 2023 году курс биткоина может варьироваться в диапазоне от 5 тыс. до 25 тыс. долларов в зависимости от условий и решения ФРС США.

Как передает Report, об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на мнения аналитиков.

Опрошенные аналитики указали на то, что курс биткоина в этом году может снизиться до 5-10 тыс. долларов. Это произойдет из-за того, что реальных предпосылок для роста стоимости главной криптовалюты пока нет. Однако если ФРС примет меры по стимулированию экономики в середине года, то цена биткоина может достичь 23-25 тыс. долларов.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в начале января курс биткоина стал расти из-за новостей об инфляции в США за декабрь. Полученные данные дали надежду на то, что Федрезерв не будет повышать ключевую ставку. Также к росту стоимости биткоина прибавились положительные новости с судебного разбирательства по банкротству биржи FTX. В этом случае найденные 5 млрд долларов на счетах компании помогли смягчить негативные прогнозы по поводу новой волны банкротств.

Аналитики посчитали, что курс биткоина может смениться в ближайшее время из-за возможных исков со стороны регуляторов к криптопроектам. Кроме того, нельзя исключать влияние состояния мировой экономики и действия регуляторов в ряде стран.