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Власти Багамских островов конфисковали $3,5 млрд активов криптобиржи FTX

Власти Багамских островов конфисковали $3,5 млрд активов криптобиржи FTX Власти Багамских островов своевременно взяли под контроль 3,5 млрд долларов цифровых активов обанкротившейся криптобиржи FTX.
Финансы
30 декабря 2022 г. 16:00
Власти Багамских островов конфисковали $3,5 млрд активов криптобиржи FTX

Власти Багамских островов своевременно взяли под контроль 3,5 млрд долларов цифровых активов обанкротившейся криптобиржи FTX.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB).

Это было сделано 12 ноября, то есть на следующий день после того, как FTX объявила о банкротстве. Сделано это было для защиты этих средств от потенциальной кражи.

Как отмечается в заявлении комиссии, спустя несколько часов после объявления о банкротстве криптобиржи FTX с платформы были похищены токены на общую сумму около 372 млн долларов, а за сутки в общей сложности пропало почти 700 млн долларов. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, говорится в заявлении, предупредил комиссию о имевших место кибератаках в отношении платформы. В связи с чем комиссия решила, что имеется значительная угроза утраты остальных цифровых активов криптобиржи. Она получила соответствующий ордер суда и перевела средства FTX на безопасные цифровые кошельки. Действия комиссии были одобрены и подтверждены Верховным судом Багамских островов 16 ноября. В заявлении также сообщается, что эта мера является временной, и в определенное время комиссия передаст эти активы клиентам и вкладчикам, которые являются владельцами этих активов.

Между тем комиссия продолжает вести расследование обстоятельств краха криптобиржи FTX. На днях пользователи FTX подали коллективный иск против биржи и ее бывших топ-менеджеров, включая Сэма Бэнкмана-Фрида. Истцы требуют признать, что все средства, которые были переведены пользователями биржи, не являются ее собственностью, а должны быть возвращены им. Основатель FTX в настоящее время находится в США, куда он был экстрадирован в рамках дела об обмане инвесторов.

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