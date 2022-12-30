Власти Багамских островов конфисковали $3,5 млрд активов криптобиржи FTX

Власти Багамских островов своевременно взяли под контроль 3,5 млрд долларов цифровых активов обанкротившейся криптобиржи FTX.

Власти Багамских островов своевременно взяли под контроль 3,5 млрд долларов цифровых активов обанкротившейся криптобиржи FTX.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB).

Это было сделано 12 ноября, то есть на следующий день после того, как FTX объявила о банкротстве. Сделано это было для защиты этих средств от потенциальной кражи.

Как отмечается в заявлении комиссии, спустя несколько часов после объявления о банкротстве криптобиржи FTX с платформы были похищены токены на общую сумму около 372 млн долларов, а за сутки в общей сложности пропало почти 700 млн долларов. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, говорится в заявлении, предупредил комиссию о имевших место кибератаках в отношении платформы. В связи с чем комиссия решила, что имеется значительная угроза утраты остальных цифровых активов криптобиржи. Она получила соответствующий ордер суда и перевела средства FTX на безопасные цифровые кошельки. Действия комиссии были одобрены и подтверждены Верховным судом Багамских островов 16 ноября. В заявлении также сообщается, что эта мера является временной, и в определенное время комиссия передаст эти активы клиентам и вкладчикам, которые являются владельцами этих активов.

Между тем комиссия продолжает вести расследование обстоятельств краха криптобиржи FTX. На днях пользователи FTX подали коллективный иск против биржи и ее бывших топ-менеджеров, включая Сэма Бэнкмана-Фрида. Истцы требуют признать, что все средства, которые были переведены пользователями биржи, не являются ее собственностью, а должны быть возвращены им. Основатель FTX в настоящее время находится в США, куда он был экстрадирован в рамках дела об обмане инвесторов.