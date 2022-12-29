Разорившаяся биржа FTX вложила $200 млн средств клиентов в два криптопроекта

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о двух компаниях, куда разорившаяся криптобиржа FTX направила 200 млн долларов средств своих клиентов в 2022 году.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила о двух компаниях, куда разорившаяся криптобиржа FTX направила 200 млн долларов средств своих клиентов в 2022 году.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC со ссылкой на сообщение ведомства.

Через компанию FTX Ventures экс-глава биржи Сэм Бэнкман-Фрид направил в марте 100 млн долларов финтех-стартапу Dave, в сентябре - 100 млн долларов разработчикам Web3-проектов Mysten Labs, отметили в публикации.

FTX Ventures совершил десятки транзакций, однако именно эти два перевода были связаны со средствами клиентов. Поэтому выявление компаний, в которые были вложены средства, повысило вероятность возвращение денег клиентов криптобиржи.

По данным CNBC, Ни Mysten Labs, ни Dave ранее не были замечены в каких-либо правонарушениях, которые связаны с криптобиржей FTX. Кроме того, представитель Dave заявил, что в компании даже не подозревали о том, что FTX использовала средства клиентов. При этом средства будут возвращены к 2026 году в размере 101,6 млн долларов с учетом процентов. Однако ситуация с Mysten Labs остается неизвестной.