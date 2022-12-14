ФРС США повысила ставку до 4,25-4,50%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,50%.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,25-4,50%.

Как передает Report , это следует из сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет по операциям на открытом рынке стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25-4,50% процента", - говорится в сообщении. За данное решение единогласно проголосовали все члены комитета.

ФРС также рассчитывает продолжать увеличение целевого диапазона ставки.

Кроме того, ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг и ценных бумаг, обеспеченных закладными, согласно майскому плану.

Федрезерв поднимает ставку уже седьмой раз с начала 2022 года.