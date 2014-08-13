Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Филдсовскую премию впервые получила женщина. Как сообщает Report cо ссылкой на BBC News, Филдсовскую премию, которую сравнивают с Нобелевской премией по математике, впервые за 78-летнюю историю получила женщина.

Обладателем награды стала 37-летний математик из Ирана Мариам Мирзахани (Maryam Mirzakhani). С 2008 года она преподает в Стэндфордском университете США. Мирзахани отметили за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей, а также их пространственные модули».

По словам иранского математика, она надеется, что ее достижение вдохновит молодых женщин-ученых, которые в будущем могли бы получать такие же награды.

Филдсовская премия — самая престижная награда в математике, которую вручают молодым ученым не старше 40 лет (или достигших 40-летия в год вручения премия). Ее присуждают раз в четыре года. Премия составляет 15 тысяч канадских долларов (1 канадский доллар = 0,92 доллара США). Приз и медаль названы в честь VII президента международного математического конгресса Джона Филдса из Канады. В 1924 году в Торонто он предложил награждать математиков золотой медалью в знак признания их заслуг.